Intel’in en pahalı işlemcisi ile tanışın

Intel’s Xeon E7-8894 v4, 24 çekirdekli 60 MBönbellek ve en fazla 3,4 Ghz frekansa sahip. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Hiçbir Intel yongası, yeni Xeon E7-8894 v4 sunucu işlemcisi kadar pahalı değil.

8.898 dolar etiket fiyatı ile Xeon yongası, 24 çekirdeğe, 60MB önbellek ve 3,4 GHz’lik maksimum bir frekansa sahip devasa bir işlemci. Intel, bu işlemci için şirketin en hızlı sunucu işlemcisi olduğunu ve kurumsal uygulamalardaki hız limitlerini zorladığını belirtiyor.

Şirketin E7-8894 v4’ten sonraki pahalı yongası, diğer 24 çekirdekli işlemcisi olan Xeon E7-8890 v4’tür ve fiyatı 7.174 dolar. İşlemciler temel saat hızı haricinde benzer özelliklere sahip. Yeni yonga 2.4 GHz saat hızına sahip.

8.898 dolarlık işlemci, Intel’in en hızlı süper hesaplama işlemcisi olan Xeon Phi 7290F’den 6.401 dolar daha pahalı. Ayrıca oyun bilgisayarları için en pahalı işlemci olan 1.723 dolarlık Core i7-6950X’den dört kat daha pahalı.

Bu fiyatlar ile yarışacak bir diğer yeni rakip işlemci ise Zen tabanlı işlemciler ile sunucu pazarına tekrar giren AMD’den gelebilir. Napoli kod adlı sunucu işlemcileri 32 çekirdeğe kadar yapılandırılacak ve özellikle hedefinde bulut servis sağlayıcıları olabilir.

Intel’in en pahalı işlemcisine geri dönecek olursak Broadwell mimarisine dayanan Xeon E7-8894 v4 pek çok nedenden ötürü yüksek fiyata sahip. Bu işlemciler, finansal hesaplamalar ve dolandırıcılık tespiti için son derece güvenilir sistemlere ihtiyaç duyan finansal veya perakende şirketlerin kullandığı hataya dayanıklı sunucuları hedef alıyor. Bu şirketler, bir sunucu çöktüğünde yüz milyonlarca dolar kaybedebilir.

Intel’in işlemcisi sunucuları çökertmeden sorunları tanılayabilen ve giderebilen hata düzeltme ve RAS gibi normal PC veya sunucu yongalarında bulunmayan özelliklere sahip.

Şu anda sunucu işlemcilerinde yüzde 90’dan fazla pazar payına sahip olan Intel ile şirketlerin pazarlık yapma şansı yok. Intel, sunucu ve ağ teçhizatı da dahil olmak üzere doğru düzgün bir rakibi olmadığı için ağır ücretler talep ediyor.

Öte yandan E7 v4 işlemcileri yüksek adetlerde değil, küçük partiler halinde üretiliyor.

Intel Veri Merkezi Grubu Genel Başkan Yardımcısı Diane Bryant makine öğrenme ve analiz gibi yeni uygulamalar ve bulut hizmetlerinin büyümesi nedeniyle fiyatların arttığını söylüyor.

Bakalım AMD’nin sunucu işlemcileri piyasaya çıktığında üst seviye işlemci dünyasında yeni fiyatlar rekabet ile nasıl bir seyir izleyecekler.