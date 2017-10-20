Intel ses tanıma teknolojisi için Amazon ile birlikte çalışacak

Bu iş birliği ile Intel’in teknoloji gücü ile Amazon’un Alexa ses platformu bir araya gelecek.

Intel’in duyurmuş olduğu Intel Konuşma Etkinleştirme Geliştirici Kiti ile geliştiriciler, Intel’in geliştirmiş olduğu mikrofon kurulumu ve ses sistemleri tasarımına uygun uygulamalar geliştirecek. Yankı önleme, kandırma kelimeleri ve sinyal oluşturma gibi komutlar bulunduran kitte 8 mikrofonlu kurulum ve Intel’in ikili dijital sinyal işlemcisi yer alacak.

399 dolar ile ön siparişe sunulan geliştirici kiti, yüksek fiyat ile ön siparişe sunuluyor olsa da oyun konsollarının geliştirici kitlerine göre daha makul görünüyor. Ayrıca ön sipariş döneminin ardından geliştirici kitinin fiyatı 100 dolar daha artacak. Intel’in geliştirici kitine vakit ayırmak istemeyenler, Amazon’un geliştirici portalı üzerinden Alexa için çeşitli yetenekler geliştirme seçeceğini değerlendirebilir.