Intel, Loihi isimli bir yapay zekâ çipi geliştirdi

Intel, Loihi insan beynini taklit edebilen yapay zekâ çipini yarattı.

Apple, Microsoft ve Google gibi pek çok teknoloji devi derin öğrenme alanı için çipler geliştirmişti. Ancak Intel, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak insan beynini model alarak taklit eden Loihi isimli deneysel yonga setini geliştirdi. Intel tarafından üretilen bu çipte henüz ispatlanmamış “neuromophic” teknolojisi kullanılıyor.

Intel’in daha önce “neuromorphic” teknolojisi üzerinde çalıştığı ve 2012 yılında bir çip oluşturduğu biliniyor. Bu teknolojide temel hesaplamalar olarak mantık geçidi yerine nöronlar üzerinden gerçekleşiyor. Bu nöronlar, insan beyninde bulunan nöronlar gibi farklı güçlerde oluşan sinyalleri iletebiliyor. Bu teknolojinin en dikkat çeken özelliği ise normal bir işlemci gibi kontrol edilmeden kendisi aktif hale gelebiliyor.

Intel’in Loihi çipinde 1.024 yapay nöron veya 130 milyon muhtemel sinaptik bağlantıya sahip simüle nöronlar bulunduğu söylenebilir. İnsan beyni, darbeler veya sivri uçlarların bilgi aktarması ve değişiklikleri yerel olarak sinaps bağlantılarına depolamasıyla çalışır. Bu sayede beyin hücreleri tek başına çalışmaz çünkü bir nöronun faaliyeti diğer nöronları da etkiler.

Loihi çipi, makine öğreniminden daha hızlı olmasının yanında 1.000 kat daha düşük güç tüketimi yapıyor. Bununla birlikte, Loihi ‘nin bilgisayara dahil edilmesi halinde daha önceden öğrenmediği yeni görevleri kendi başına öğrenebiliyor.

Neuromorphic çiplerin kendilerini kanıtlaması gerekiyor. IBM, daha önce 256 milyon sinapsı simüle edebilen 4096 işleyicisi bulunan “TrueNorth” adında bir neuromorphic çip geliştirmişti.

Intel; ayrıca Loihi’nin bazı derin öğrenme modellerine uygun bir şekilde çalışmadığını kabul etti. Intel’in Movidius ve MobliEye şirketlerini satın almasına rağmen, yapay zekâ algoritmaları ile çalışan birkaç makine görme ve öğrenme çipi bulunuyor.

Intel, Loihi çiplerini yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yürüten önemli üniversite ve araştırma enstitülerine önümüzdeki sene vermeyi düşünüyor.