Intel, giyilebilir teknolojilerden vazgeçmiyor

Intel, giyilebilir teknolojiler için yeni nesil Curie çiplerini geliştiriyor.

Intel, her sene New York’da gerçekleşen moda haftasında teknolojinin modayı nasıl değiştireceğini gösteriyor. Bu garip bir eşleşme olabilir ancak Intel teknoloji derinliğinin değiştiğine inanıyor ve bu noktada kararlı şekilde çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Intel bizlere havalı bilezikler ve akıllı kıyafetleri göstermişti. Bu senenin vitrininde ise perakende teknolojisine yönelik bir dünyadan gelen giyilebilir çok daha farklı ve daha pratik ürünler bulunuyor.

Havalı cihazlar üreten bir laboratuvardan pratik ürünler üretemeye çalışan bir gruba dönüşmesi, şirketin gereksiz harcamaları durdurmaya çalıştığını da gösteriyor. Intel en iyi giyilebilir cihazların henüz gelmeye başladığını düşünüyor ve bilgi paylaşımı ile eğlence için kullanılan yöntemleri değiştirmek istiyor.

Şirket bunun için mevcut çiplerden daha küçük ve daha hızlı olacak çipler üstünde çalışıyor. Intel, giyilebilir teknolojiler grubunu 2013 yılında Yeni Cihazlar Grubu altında yapılandırmıştı. Sonradan Basis gibi giyilebilir teknoloji şirketlerini de satın aldı ancak bu herhangi bir kâr ortaya çıkarmadı. Bunun üzerine giyilebilir teknoloji pazarından çekilme kararı aldılar. Şimdi sunucu ve nesnelerin interneti alanına yöneldiler. Intel aynı zamanda genişletilmiş gerçeklik sunan Alloy isimli projesini de gün yüzüne çıkarmıştı. Alloy, görünüş olarak Microsoft’un HoloLens’ine çok benziyor olsa da daha hızlı bir donanım sunuyor.

Yakın zamanda tanıtılan New Balance’ın Run IQ ve TAG Heuer’ın Connected Modular 45 akıllı saatlerinde de Intel’in yazılımı ve donanımı kullanıyorlar. Spor yaparken sahibine yardımcı olacak Oakley’nin Pace Radar isimli kulaklığında da Intel yazılımı kullanılacak.