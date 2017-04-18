Intel Geliştirici Forumu (IDF) artık yok

Intel, 20 yıldır teknoloji meraklılarının yeni haberler ve teknolojileri öğrendiği geleneksel etkinliğine son verdi.

1997 yılında Kaliforniya’da başlayan etkinlik, daha sonra San Fransisco’ya taşındı ve bilgisayar pazarındaki büyüme sürecinde büyük ölçüde genişledi. Ama bilgisayar pazarının yavaşlamasıyla bu etkinliğe olan ilgi de aynı şekilde azaldı. Intel; data merkezleri, otonom otomobiller, modemler, nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar gerçekleştirdiği için artık sadece bilgisayarlara odaklnan bir firma olmaktan da çıktı.

Geçen yıl San Francisco ve Pekin’de gerçekleşen etkinlik, bu yıl 15-17 Ağustos tarihleri arasında San Francisco’da gerçekleşecekti ancak bu etkinlik iptal edildi. Intel, bu etkinliğin yerine küçük etkinlikler, atölye çalışmaları düzenleyip; teknolojilerini tanıtıp müşterileri ile bağlantı kurabileceği fuarlara katılacak.

2011’de IDF ile Microsoft’un Kaliforniya’da gerçekleştirdiği etkinliği çakışmıştı. IDF’in bir parçası olarak Windows 8, Windows RT ve ARM çipleri de etkinlikte gösteriliyordu. Intel, Apple’ın iPhone tanıtım etkinliği ve diğer etkinlikler ile tekrar çakışmaması için etkinliği Ağustos ortasına çekmişti.

Önemli bilgisayar, işlemci ve veri merkezi duyuruları gösterinin temel unsurlarıydı, ancak bu tür duyurular son birkaç yılda azaldı. Son yıllarda IDF, teknik açıdan kaybolmaya başlamış ve yerini giyilebilir teknolojiler , dronelar, havalı aygıtlara ve diğer cihazlara bırakmasından dolayı Intel için sadece bir pazarlama aracı haline gelmeye başlamıştı. Şirket, gösteriyi bir teknoloji şirketi olmaktan çok bir mesaj göndermek için kullandı.

Katılımcılasa Intel’in mühendisler ve teknoloji uzmanlarından oluşan çekirdek kadrosunu kaybetmesinden homurdanmaya başladı.

Şirketin sözcüsü, Intel’in artık daha çok hedeflenen fuarlar ve atölyeler vasıtasıyla geliştiricilerle bağlantı kuracağını söyledi.