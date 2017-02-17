Intel drone satarak başarılı olabilecek mi?

PC dünyasında elde ettiği başarıyı, mobil çağın gerisinde kalarak, kaybetmeye başlayan teknoloji devi kendine yeni alanlar arıyor.

Intel, bu güne kadar PC ve sunucu pazarında kendine başarılı bir konum edinmiş durumda. Öte yandan şirket tüm denemelerine rağmen mobil pazarda başarılı olmayı başaramadı. Öte yandan Intel drone pazarını agresif bir şekilde takip ediyor ve Superbowl için bir dizi hava gösterisi yapmış ve 300 drone kullanarak çeşitli renk ve konum değişimleri ile gökyüzüne hareketli görüntüler çizmişti. Şimdi hedefinde bu ürünleri satmak var.

Intel’in yeni oyuncağı 1.099 dolar etiket fiyatı ile Aero Ready to Fly Drone, entegre bir uçuş kontrol cihazı ile birlikte tamamen monte edilmiş şekilde sunuluyor. Benzer bir drone olan DJI Phantom 4, 1.199 dolara satıyor. Intel’in dronu ise ekstra olarak bazı gelişmiş özelliklere sahip.

Drone’un en önemli özelliklerinden birisi GPS verilerini ve üzerindeki alıcılardan gelen sinyalleri koordine ederek, çarpışmalardan kaçınabiliyor ve çevreyi algılayarak kendiliğinden gezinebiliyor. Drone üzerindeki bir 3D RealSense derinlik kamerası sayesinde nesneleri tanıyabiliyor ve kaba ölçümler yapabiliyor.

Aero drone bir karbon fiber çerçeve, elektronik hız kontrolörleri, motorlar ve pervanelere sahip. Ayrıca üzerinde altimetre ve manyetometre gibi bir dizi sensör de bulunuyor.

Aero Ready to Fly şirketin Atom x7-Z8750 işlemcisine sahip Aero Compute Board’u kullanıyor. Diğer özellikler arasında 4GB RAM, 32GB depolama alanı, 802.11ac Wi-Fi ve bir USB 3.0 portu bulunuyor.

Ayrıca drone üstünde, öne bakan bir 8 megapiksel kamera ve aşağı doğru bakan bir VGA kamera bulunuyor. İşletim sistemi olarak gömülü bir Linux türevi çalıştırıyor.

Ancak Intel’in dronu bir pil takımı ile birlikte gelmiyor. Intel belirli özelliklere sahip yüksek kapasiteli lityum-polimer piller satın alınmasını öneriyor ve ayrıntılar Intel’in web sitesinde bulunabilir. Drone tam dolu bir pil ile Yaklaşık 28 dakikalık bir uçuş süresi var.

Aero Ready to Fly Drone Intel’in gösterilerinde kullanılanlar ile aynı yapıya sahip. Aynı zamanda yeniden programlanabilir ve bilgisayar görüntü işleme uygulamaları da drone içinde kodlanabiliyor.

Intel, halihazırda sıfırdan bir drone yapmak ve programlamak isteyenlere yönelik 399 dolarlık Aero Development Kit‘i de satıyor. Ancak kullanıcıların bu kitin haricinde RealSense kamera, rotorlar ve diğer aksesuarları ayrı ayrı satın alması gerekiyor.

Ancak bu ürün maalesef tüm ülkelere gönderilmiyor. Intel’in web sitesinde bulunan listeye bakabilirsiniz.