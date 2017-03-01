Intel, bilgisayar çiplerine olan yaklaşımını değiştirecek.

Bilgisayar kullanıcılarının çip üretim aşamalarını önemsemediğine inanan Intel, sadece çiplerin performansına önemsediklerine inanıyor.

Şirket, çip güncellemelerini üretim aşamalarıyla bağlamak yerine her yeni çip mimarisinde sürekli performans güncellemeleri sunmayı planlıyor. Performans faydaları daha önemli olacak ve çalışan teknoloji de daha az göze çarpacak.

Aynı zamanda Intel 5G’ye hızlı geçebilmek için modem geliştirmeyi de hızlandıracak. Bilgisayar pazarına olan önceliğini azaltırken; iletişim pazarında büyümeyi amaçlayacak. Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde de yeni modemlerini tanıtarak bu konudaki ilk adımı attı.

Intel, eskiden her üretim sürecinde iki bilgisayar işlemci jenerasyonu çıkarırdı. Yakın zamanda bu süreç yerini süreç 14 nanometrelik sürece bıraktı. Broadwell, Skylake ve Kaby Lake adı verilmiş olan bu süreçler, artık bir sonraki süreç için yine 14 nanometre bekleniyordu. Ancak şirket yaptığı açıklamada 10 nanometrelik sürecin de hazır olduğunu belirtti.

Cannonlake kod adlı bilgisayar çipleri yıl içerisinde piyasaya sürülecek. Intel, 8. Nesil İşlemcilerin 14 nanometre süreci üzerine yapıldığını ve mevut Kaby Lake çipler ile kıyaslandığında yüzde 15’lik bir performans farkı ortaya çıkacak.

Intel’in çip tasarımları için olan bu yeni yaklaşımıyla kaç 10 nanometrelik sürecin olacağını kestirmek oldukça zor görünüyor. Çok zor bir tahminle Intel 7 nanometrelik süreçlere geçmeden önce üç yada dört çıkabilme olasılığı var.