Instagram’dan ilginç adım

Instagram, Pinterest’e benzer şekilde kullanıcıların paylaşım koleksiyonları yapmasını sağlayacak.

Instagram çok kısa bir süre önce Instagram Hikayeleri dındaki özelliği yayınlamış ve bunu yaparken Snapchat’i taklit etmekten dolayı hiç utanmamıştı. Sonuçlardan gayet memnun olmalı zira özelliğini kopyaladığı rakibini geride bırakmayı başardı. Instagram bu başarısından güç almış olmalı ki şimdi kendisine yeni hedef olarak Pinterest’i belirledi.

Instagram, iOS ve Android uygulamalarına; kaydedilen paylaşım koleksiyonları adında bir özellik kazandıran yeni bir güncelleme yayınlıyor. Bu yeni özellik, Pinterest fanatiklerini pek etkilemeyecek olsa da Pinterest’te bulunan bu servisin benzeri Instagram’a da gelmesi sadece tesadüfi bir durum olarak açıklanamaz. Bu adımla birlikte Pinterest’i sadece belli konularda ilham almak için ziyaret eden kullanıcıların artık Instagram’a geçme ihtimali oldukça yükseliyor.

Basit olarak bu özellik sayesinde Instagram’a atılan içerikleri koleksiyonlar halinde toplayarak panolar oluşturmak mümkün hale geliyor.

Bu yeni özellik, Instagram’ın reklam planları ve alışveriş için oldukça önemli olabilir. Paylaşımları koleksiyon halinde kaydederek ideal kıyafet kombinleri oluşturmak ve bu kombinleri daha kolay şekilde satmak mümkün olabilir. Bu yeni yaklaşım sayesinde Instagram yeni bir reklam alanı kazanırken, firmalar ve kullanıcılar kendi fanatik takipçilerini alışverişe yönlendirebilecekler.