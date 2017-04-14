Instagram Hikayelerinden büyük başarı

Instagram Hikayeleri, sonunda Snapchat’i geride bırakmayı başardı.

Instagram’ın Snapchat’i taklit etmesi sonuç verdi. Instagram Hikayeleri, 200 milyon günlük izleyiciye ulaşarak 161 milyon günlük izleyicili Snapchat’i geride bıraktı. Instagram Hikayeleri, Snapchat ile neredeyse aynı şekilde çalışıyor ve video ile fotoğraf içeriklrinin 24 saatlik dilim içinde görüntülenmesini sağlıyor.

Instagram Hikayeleri, Ekim 2016’da 100 milyon günlük kullanıcıyla mükemmel bir başlangıç yapmıştı. Sadece 2 ay sonra 500 milyon kullanıcı tarafından içerik paylaşılmıştı. Snapchat, Ekim 2013’te halka arz başvurusunda bulunmasının ardından 161 milyon günlük kullanıcıya ulaştı.

TechCrunch’a göre, Instagram Hikayeleri artık Snapchat’ten daha popüler görünmesine rağmen Instagram diğer uygulamaları taklit etmekten vaz geçmiyor. Instagram ayrıca, çıkartmaları videolara sabitlemek ve kendi selfie çıkartmalarınızı oluşturmak için yeni yaratıcı araçlar da duyurdu.

Instagram Hikayeleri kullanıcıları artık belirli bir nesneyi video üzerine yapıştırabiliyor, böylece video oynatılırken bu sabitlenen çıkartma ekranda görüntüleniyor. Selfie çıkartmalarında ise bir selfie videonuzun istediğiniz bölümlerine yerleştirmek mümkün. Buna ek olarak Instagram, Chicago, Londra, Madrid ve Tokyo için konum filtresi yayınladı.

Facebook tarafından satın alınan Instagram, FAcebook’un ezici ve saldırgan politikaları ile hareket ediyor. Benzer bir durum WhatsApp için de geçerli. Facebook dijital dünyada özellikle söz konusu olan sosyal medya ise rakiplerini hızlıca taklit ederek daha geniş kitlelere erişmekten ve ezici üstünlük sağlamaktan geri kalmıyor.