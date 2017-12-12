iMac Pro’nun ilk inceleme videoları yayınlandı

Apple’ın Haziran ayında geleneksel olarak gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde tanıtmış olduğu üst düzey bilgisayar modeli iMac Pro’nun ilk video incelemeleri yayınlandı.

Oldukça yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılara hitap eden iMac Pro, tasarım bakımından daha önce piyasaya sürülen iMac modelleriyle aynı tasarım ile karşımıza çıkıyor. Renk seçeceği olarak daha önce MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkan uzay grisi renk seçeneğiyle gelen iMac Pro’nun arka kısmında daha geniş büyüklükte havalandırma delikleri yer alıyor.

Apple’ın herhangi bir donanım yükseltmesine müsaade etmediği iMac Pro’da 27 inç büyüklüğünde 5K ekran bulunuyor. Arka tarafında dört adet USB 3.0, Gigabit ethernet, SD kart okuyucusu ve dört adet Thunderbolt USB-C girişi bulunan iMac Pro’da güçlü donanımı ve sessiz performansıyla görenleri hayran bırakıyor.

Donanım bakımından iMac Pro’da 18 çekirdekli Intel Xeon işlemciler ve Radeon Pro Vega grafik biriminin yer almasıyla birlikte 4 TB SSD depolaması da eklenebiliyor. 22 teraflop işlem gücüne ulaşabilen ve kullanıcının isteğine bağlı 128 GB RAM ile yükseltilebilen iMac Pro’da Thunderbolt 3 bulunuyor.

14 Aralık’ta ülkemizde satışa sunulacak iMac Pro’nun satış fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor.

iMac Pro’nun inceleme videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.