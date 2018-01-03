iMac Pro parçalarına ayrıldı

iFixit ekibi Apple’ın üstün donanımlı masaüstü bilgisayarı iMac Pro’yu parçalarına ayırmayı başardı.

Görünüş bakımından iMac’e oldukça benzerlik gösteren ve şık ayağıyla bir monitör bilgisayar görünümü taşıyan iMac Pro’nun içinde oldukça güçlü parçalar barındırıyor. iFixit ekibi, iMac Pro’nun yalnızca makyajlanmış bir iMac olmadığının altını çizmeyi de ihmal etmedi.

iMac Retina 5K‘da olduğu gibi iMac Pro’yu da parçalarına ayırmak; tamir etmek veya parçalarını geliştirmek oldukça zor gerçekleşiyor. iMac Pro ile iMac Retina 5K, gövdesinin şekli ve parçaları ayırırken yaşanan aşırı zorluğun yanında ikisinin de LG ekran panelleriyle geldiği belirtiliyor. iMac Pro sahipleri parçaları ayırmayi başarırsa; RAM, CPU, SSD gibi parçaları değiştirme ve yükseltme imkanlarına sahip olacak.