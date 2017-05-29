İlk su altı drone’u göründü

Dünyanın ilk biyonik sualtı drone’u BIKI ortaya çıktı.

Otomatik denge, engelden kaçınma ve merkeze dönebilmeyi içeren tek su altı drone’u olan BIKI’de 4K kamera desteğiyle, kullanıclara su altında en güzel manzarayı sunacak. BIKI, görünüş olarak küçük olmasına rağmen oldukça güçlü bir drone olarak karşımıza çıkıyor. BIKI ile kullancıcılar, su altı dünyasını tamamen yeni bir perspektiften görebilecek. BIKI, yalnızca bir sualtı dronu değil aynı zamanda duyguları da olan evcil hayvan gibi de kullanılabilecek.

BIKI’ yı kullanıcılar 90-120 dakika arasında 60 metre derinliğe kadar kamerayla çekim yapabilecek. Saatte yaklaşık 2 kilometre hızında yüzecek olan BIKI, su altında kullanıcılara eşlik edebilecek.

Havada uçan droneların çıkardığı sesten rahatsız olabilecekleri de unutmayan Robosea, BIKI’yi 55dB şiddetinde ultra sessiz olarak tasarlamış.

Kamera olarak BIKI, 4K video çekimi yapmasının yanında kamera stabilizasyonu, 150 derece geniş açılı lens, 2 adet lumen ışık ve 32 GB dâhilî hafıza ile gelecek.

Ağustos’ta gönderilmeye başlanacak BIKI’nin Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilir ve destek verebilirsiniz.