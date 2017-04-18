İlginç bir robot tasarımıyla tanışın

Let’s Robot isimli girişimin geliştirdiği robotun kontrolü sohbet odası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu yenilikçi robotu kontrol etmek için öncelikle bir sohbet odasındana bağlanan kullanıcılar daha sonra yazdıkları komutlar ile robotu belirli bir yöne hareket ettirebiliyor veya LED ışıklarıyla oynayabiliyor.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Jillian Ogle, dünyanın ilk canlı interaktif robot gösterisini yapmak istediği için bu işe başladığını söylüyor. Ancak işe ilk başladığında bunu gerçekleştirecek gerekli teknik altyapının bulunmadığımı keşfettiğini ama bundan vazgeçmeyip birkaç mühendisin desteğiyle beraber yoluna devam ettiğini belirtiyor.

Şirket şu anda robotlarıyla farklı ortamları keşfetmek veya çeşitli görevleri yerine getirmek için sistemlerine giriş yapan 10.000 aktif kullanıcıya sahip. Geçmişteki etkinliklerin bazılarında define avına çıkan ve parti davetiyeleri hazırlayan robotlar gibi projeler gerçekleştirildi. Şirketin Twitch sayfasına göre her Salı ve Perşembe gerçekleşen canlı yayınlarda sandviç yapımı ve Bob Ross ile resim çizme gibi etkinliklerin gerçekleşeceği bir liste bulunuyor.

Let’s Robot robotlarında açık kaynaklı uygulama programlama arayüzü (API) kullanılıyor. Böylece kullanıcılar kendi robotunu yaparak sisteme entegre etmeye şansına sahipler. Bununla birlikte Ogle, şirketin aynı zamanda robotik geliştirme bilgisi olmayan kişilere de satmak için bir tüketici sürümü geliştirmeyi umduğunu belirtti. Aşağıda bu haber ile alakalı videoyu izleyebilir ve bu robotları görebilirsiniz.