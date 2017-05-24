Ikea’nın akıllı ampullerine sesli asistan desteği

İsveçli popüler mobilya ve aksesuar devinin ampullerine akıllı asistan desteği geliyor.

Ikea, bugün yaptığı duyuruda akıllı ev aydınlatma sisteminin yakında Alexa, Google Assistant ve HomeKit ile uyumlu olarak çalışacağını belirtti. Akıllı ampullere bu destek yaz ve sonbahar aylarında gelecek. Ikea, Trådfri LED ampulü ve akıllı ev aydınlatma kitlerini Nisan ayında satışa sunmuştu.

Sesli asistanlar için donanımsal cihazların destek vermesi Amazon Alexa ile ortaya çıkan bir yenilik oldu. Alexa ile sesli komutlar kullanılarak internete bağlı akıllı cihazlar kontrol edilebiliyor. Ikea’nın akıllı ampulleri için de durum benzer şekilde gelişecek. Sesli asistan desteği ile Alexa, Google Assistant ve HomeKit kullanıcıları sadece seslerini kullanarak ampullerini kontrol edebilecekler veya müziğin ritmine göre ışığın değişmesini sağlayabilecekler.