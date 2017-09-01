IFA 2017’de DJI rüzgârı

DJI, Almanya’nın başkenti Berlin şehrinde gerçekleşen IFA 2017 etkinliğinde iki yeni drone tanıttı.

DJI’ın geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü Mavic Pro’nun uçuş süresi ve gürültüsü gibi iki zayıf özelliği bulunuyordu. IFA 2017’de DJI tarafından tanıtılan Mavic Pro Platinum ise uçuş süresi 30 dakikaya çıkarken Mavic Pro’ya kıyasla yüzde 60 daha düşük ses çıkarıyor.

DJI Mavic’in katlanabilen yapısını sürdüren DJI Mavic Pro Platinum’da daha iyi elektronik hız kontrolörleri ve yeni tasarlanmış pervaneler kullanılıyor. Bu yeni pervanelerden Mavic Pro kullanıcıları da faydalanabiliyor. DJI Mavic Pro Platinum’u satın almak isteyenler, 1.099 dolar ile ön sipariş edebilir. DJI Mavic Pro Platinum’u eylül ayında teslim edilecek.

DJI Mavic Pro gibi DJI Phantom 4 serisinin de güncellenmiş sürümü tanıtıldı. Phantom 4 Pro Obsidian adı verilen drone’da adında belirtildiği gibi obsidiyen rengi ile geliyor. Bu dron’un yüzeyinde parmak izi önleyici ve elektrlizli kaplama özellikleri bulunuyor. DJI Phantom 4 Pro Obsidian, 1.499 dolara satışa sunulacak.