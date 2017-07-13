İBB’den 15 Temmuz için Sanal Gerçeklik projesi

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için İBB tarafından dünya çapında bir sanal gerçeklik projesi hayata geçiriliyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir sanal gerçeklik projesi hayata geçiriliyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği ile 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Neden sanal gerçeklik?

Özel donanım ve geliştirilmiş bir dizi yazılım ile meydana getirilen sanal gerçeklik (VR), dünyada henüz çok yeni bir teknoloji. Hazırlanan içerik, sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçeğe en yakın deneyimi yaşatıyor. Sanal gerçeklik, tüm dünyada birçok alanda kullanılarak yeni bir iletişim kanalının kapılarını açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, darbe girişimi gecesinden itibaren gösterilen kahramanlığa dair hissiyatın en yüksek noktada aktarılmasında tüm dünyada yeni gelişen sanal gerçeklik teknolojisinin en etkin metot olacağını belirtiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR Projesi’nde yaşanmış olayların dijital canlandırması VR altyapısı ile aktarılıyor. 360 derecelik açıyla sağlanan canlandırma, izleyenlere yaşanmışlık hissini en gerçekçi boyutlarda sunuyor.

Nasıl izlenecek?

Belirlenen fiziki mekanlarda vatandaşların sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilmesi mümkün olurken, YouTube üzerinden oluşturulacak özel bir kanal, 360 derece görüntüleme sağlama imkânı sunan (Facebook, Vimeo vb.) birçok ağ, Oculus Market ve ilerde hazırlanacak mobil uygulama gibi platformları da kapsayan birçok alanda projenin deneyimlenebileceği kaydediliyor.

15 Temmuz’la ilgili oluşturulan fiziksel ortamlar arasında müze gibi yapılar da bulunuyor; buralarda projenin konumlandırılıp, orayı ziyaret eden yerli ve yabancı herkese deneyimin yaşatılarak olabilecek en doğru mesajın verileceği bilgisi paylaşılıyor. Dijital/fiziksel tüm platformların ortak noktası ise belli bir zamanda değil, her zaman izlenebilme özelliğine sahip olmaları.

Yabancı dil seçenekleri de olacak

Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği ile gerçekleştirilen projenin sosyal/psikolojik anlamda 15 Temmuz’daki ihanet girişiminin unutulmamasında önemli rol üstlenmesi ve bu algının sürekli canlı tutulması hedeflenmesinin yanı sıra sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da sunulması, doğru şekilde yönetilmesi projenin öne çıkan amaçları arasında konumlanıyor. Projenin İngilizce seslendirme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli dil destekleri ile birlikte yabancıların kullanımına sunulacağı ifade ediliyor.

Yeni bir iletişim kanalı

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR Projesi’nin yeni bir iletişim kanalının konumlandırılması anlamında başlangıç olduğu, sanal gerçeklik alanındaki çalışmalara devam edileceği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi: “Teknolojik açıdan temas edilen her alanda sanal gerçeklik gelişmektedir ve buralara yatırım yapıldığı gözlenmektedir. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak biz de dünya çapında bir projeyle sanal gerçeklik alanına girmiş olduk ve sanal gerçekliği, yeni bir iletişim kanalı olarak konumlandırmayı düşünüyoruz. Bu tip projelerle, tanıtım, simulasyon ve eğitimlerde; bu projede etkisini göstererek yeni bir kanal oluşturmak, bunun olabilecek her yerde kullanılabilmesini sağlamak teknik anlamdaki beklentimizdir.”

Dünyanın en büyük sanal gerçeklik projesinin öne çıkan detayları

– VR Çekimler için özel olarak hazırlanmış , 6 bin m²’yi aşkın bluebox stüdyo

– 220 kişilik cast ve toplam 320 kişilik çalışma ekibi, sahada anlık 32 kişilik yönetim, görsel efekt test ekibi ile dev bir kadro.

– Özel üretim dünyanın en iyi sanal gerçeklik ve 3D çekim yapabilen cinematic VR kameralarında birisi ile gerçekleştirilen çekimler.

– Sanal gerçeklik’le beraber 3 boyutlu (3d stereoscopic) görüntü teknolojisi de aynı anda kullanılmıştır.

– 4 vince ayrı ayrı monte edilmiş dev ışık adaları. 3 metrede bir monte edilmiş soft light’larla sanal gerçekliğe özel ışıklandırma sistemi.

– Ölçeklendirilmiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dekoru.

– Özel efekt, gerçek mermi patlamaları, dublörler ve yerden seken havalı mermi set-up’ıyla gerçeklik hissi

– Profesyonel oyuncu koçları, silah ve mühimmat danışmanları, profesyonel aktörlerden oluşan deneyimli bir ekip.

– Gerçek boyutlu köprü-gişe maketi, dramatic ışık set-up’ı.

– Fiziksel dekor unimoglar, tank, toma, araç ambulansı, mobil dekorlar, beton bariyerler ve yol çizgilerini de içeren sahneler.

– Yüksek kare çekim ve Sanal Gerçeklikte ağır çekim tekniği.

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yayına alınacak “15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR” projesi ile ilgili tüm gelişmeleri @ibbteknoloji Twitter adresinden öğrenebilirsiniz.