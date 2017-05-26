Huawei Nove 2 ve Nova 2 Plus duyuruldu

Huawei, kamerasıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonlarını duyurdu.

Huawei’nini orta seviye akıllı telefonunun yeni nesil modeli Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus tanıtıldı. Görünüş olarak Honor yerine P serisine daha çok benziyor. Nova 2 serisi telefonların arkasında 12 MP ve optik imaj sabitleyici ve drinlik efekti özelliği bulunan çift kamera bulunacak. Ön kamera olarak ise sürpriz edici bir şekilde 20 MP selfie kamerası bulunacak.

Tasarım olarak Nova 2 ve Nova 2 Plus modellerinde metal bir kasa bulunacak. 5 ve 5.5 inç büyüklüğünde olacak akıllı telefonların ikisinde 1080p çözünürlüğünde LPTS LCD ekran 2.5D eğimli cam ile kaplanmış olacak.

6.9 mm kalınlığında olacak iki telefonun bataryaları 2.950 ve 3.340 mAh gücünde olacak. Birinci nesil Nova cihazlarında Snapdragon 625 kullanılıyordu. Yeni nesil Nova cihazlarında Kirin 659 kullanılacak.

Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus, 16 Haziran’da 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile gelecek modeli 365 dolar ile ; 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı modeliyse 420 dolara satışa sunulacak. Ülkemize ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.