HTC Vive’ın yeni aksesuarları tanıtıldı

HTC’ nin sanal gerçekliği daha heyecan verici kılan yeni aksesuarları ortaya çıktı.

HTC, Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşmiş olan CES etkinliğinde tanıtılan Delüks Ses Kayışı ( Deluxe Audio Strap) ve Tracker cihazlarını Oyun Geliştiricileri Konferansı’na katılanlara deneme fırsatı sundu. Tracker, Delüks Ses Kayışı’na kıyasla biraz sönük kalsa da gelecek vaat ediyor.

Delüks Ses Kayışı yarattığı kullanım rahatlığı ile beğenileri üzerine topluyor.

HTC Vive ilk olarak piyasaya sunulduğunda Oculus’un ikinci geliştirici kiti gibi üç kısımlı elastik kayışla taktığımız hantal bir gözlük görünümüne sahipti. Kayışları ayarlamaktan ve Vive’ın kendi ağırlığından kayışları çok sıkı bağlarsanız yüzünüz aynı bir patates püresine benziyordu.

HTC bu sorunu, Oculus Rift ve PlayStation VR gözlüklerinde kullanılan benzer bir tasarımı Delüks Ses Kayışı’nda kullanarak aşmaya çalışıyor. Aynı bir beyzbol şapkası takıyormuşsunuz gibi kafanızın üstüne yerleşiyor. Arka kısmında bulunan tekerlek ile aynı bir bisiklet kaskı gibi başınızda sabitleyebiliyorsunuz.

Bu kayış sayesinde Oculus’un önemli özelliklerinden biri olan yerleşik kulaklıklara da sahip oluyorsunuz. Oculus ile kıyaslandığında daha kaliteli malzemeli, daha cızırtısız ve daha kolay hareket imkanı sağlıyor.

HTC’nin Vive Tracker cihazını da aynı standard Vive asası gibi oyunun içinde kullanabileceksiniz. Örneğin bir silahı doldurup, belirttiğiniz yöne nişan alabilecek ve ateşleyebileceksiniz. Veya elinizde gerçek boks eldivenleri varmış gibi hareket edebileceksiniz.

Delüks Ses Kayışı ve Tracker cihazları Mayıs ayında 99 dolarlık fiyat etiketleriyle satışa çıkacaklar. Oculus’dan fiyat indirimi gelirken HTC’nin daha fazla para harcatmaya yönelik aksesuarlar ile ürün gamını genişletmesi ne kadar başarılı olacak göreceğiz.