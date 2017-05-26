HTC Link göründü

HTC, Mayıs ayında tanıttığı yeni amiral gemisi HTC U11 ile uyumlu olarak çalışan sanal gerçeklik gözlüğü HTC Link tanıtıldı.

HTC Link ile sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcıları 360 derece görüş açısıyla oyun ve uygulamaları kullanabilecek. HTC U11’in teknik donanımları arasında bulunan Snapdragon 835, 4 GB RAM ve Adreno GPU ile HTC Link kullanıcılarına görsel olarak daha iyi bir performans ile karşılaşacak.

HTC Link’te 1080×1200 piksel çözünürlüklü 3.6 inçlik LED ekranlarla, 90 Hz yenileme hızı ve 110 derecelik görüş açısı sunacak. Ağırlık olarak HTC Link, 554 gram ağırlığında olacak. Sony’nin PlayStation 4 Pro ile uyumlu olarak çalışan PlayStation VR’da olduğu gibi harici bir sensör ile takip edebilen üzerinde LED ışıkları bulunan iki hareket kontrol cihazı gelecek. HTC Link’in kutusunda kamera ve kontrol cihazları beraber bulunacak.

HTC Link’in bu kadar güzel özelliklerle geliyor olmasına karşın sadece Japonya’da satışa sunulması planlanıyor. HTC’nin bu kararı almasının altında yatan sebep Google’ın I/O 2017 etkinliğinde duyurmuş olduğu yeni nesil Daydream akıllı gözlüğü olabilir.