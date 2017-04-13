HP’nin yeni Pavilion modelleri göründü

Bizi daha güçlü GPU seçenekleri ve daha iyi bir oyun performansı bekliyor.

Windows 10 Yaratıcı Güncellemesi’nin kullanıma sunulmasından iki gün sonra HP yeni işletim sisteminin yüklü olduğu iki yeni bilgisayar modelini duyurdu. HP, Pavilion dizüstü bilgisayarını ve X360 isimli 2’si 1 arada bilgisayarlarını yeni işlemci modelleri ve isteğe bağlı olarak sunulan üst seviye grafik işlemcileri ile yeniledi.

HP, giriş seviyesi oyun performansının pek çok dizüstü bilgisayar kullanıcısı için bir ön şart haline geldiğini ve özel grafik kartının tümleşik grafik birimlerinden daha iyi olduğunu fark etmiş görünüyor.

Yenilenen modellerde AMD Radeon veya Nvidia 940MX grafik işlemcilerini seçerek yapılandırabiliyorsunuz. Ayrıca Intel ve Ryzen dışında kalan diğer AMD çiplerini seçme şansınız var.

Öncelikle Pavilion x360 modeli esas olarak bir dizüstü bilgisayar ancak ekranı 360 derece açıldıktan sonra bir tablet olarak da kullanılabiliyor. Giriş seviyesi 11.6 inçlik modeli, sadece 720p ekran seçeneği ve Pentium N4200 işlemcisiyle 400 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu modelin işlemcisi i3 ve dilenirse i5’e yükseltmek mümkün. 14 inçlik model ise i3 işlemciyle 500 dolara; 15.6 inçlik modeli ise i5 işlemciyle 700 dolara satışa sunulacak. Her iki modelin de ekranı Full HD ekrana yükseltilebilecek.

14 inçlik modelde opsiyonel olarak GeForce MX940 GPU tercih edilebilecek. 15.6 inçlik modelde ise Radeon 530 opsiyonel olarak seçilebiliyor. HP’ye göre Pavilion X360, 12 saat pil ömrü sunuyor. 16 GB DDR4 RAM ve 1 TB’a kadar arttırılabilen sabit sürücü veya 512 GB SSD tercihi size bırakılıyor. Kısacası farklı ihtiyaçlara göre tüketicilere geniş bir tercih seçeneği sunuluyor.

X360 modellerinde bir USB-Type C, 2 tane de USB 3.1 girişi bulunuyor. HP ayrıca X360’ın kalemle not almaya uygun olarak tasarlandığını da vurguluyor.

Geleneksel Pavilion dizüstü bilgisayarlar ise AMD Radeon veya Nvidia 940MX grafik işlemcisi ile yapılandırılabiliyor. 14 ve 15.6 inçlik ekran modellerine sahip dizüstü bilgisayarlar Intel veya AMD işlemcilerle gelecek. 17.3 inçlik büyük modelde ise sadece AMD A10 veya A12 işlemcileri bulunacak. Bu bilgisayarlar 530 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Yeni Pavilion modelleri geçen yıl kullanıma sunulan bilgisayarlardan yüzde 12 daha ince olacak. HP optik sürücü seçeneğini kaldırarak daha ince üretim yapmayı başarıyor. Ayrıca daha hızlı şarj yapabildiğini belirtiyor. Teknik olarak bu cihazların DDR4 bellekleri 16 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Cihazlarda ayrıca USB-Type C ve HDMI girişleri de bulunuyor.

Yeni nesil HP Pavilion modelleri dünya çapında Mayıs veya Haziran ayında yetkili satıcılar ve HP’nin web sitesinde satışa sunulacak. Ülkemize geliş tarihi ve fiyatları hakkında ise bilgi verilmiş değil.