HP, yeni Pavilion AIO’yu tanıttı

HP, hepsi bir arada bilgisayarı Pavilion AIO’nun güncellenmiş sürümünü tanıttı.

Mikro kenar tasarımlı ekranı ve inceliğiyle dikkat çeken yeni Pavilion AIO, 23.8-27 inçlik dokunmatik ekran boyutlarıyla geliyor. Intel Core i7 işlemcisi ve AMD Radeon 530 grafik işlemcisiyle gelen Pavilion AIO, 16 GB’a yükseltilebilen RAM seçenekleri de bulunuyor.

HP, 23.8 inçlik modelinde AMD Radeon R7 grafik işlemcisini kullanıyor. 178 derecelik görüş açısıyla gelen Pavilion AIO, 4K çözünürlüğünde uçtan uca IPS dokunmatik özelliği de bulunuyor. İki sürümün ekranı kıyaslandığında 23.8 inçlik model 27.8 modelden daha ince bir ekranı bulunuyor. Pavilion AIO’larda bir adet USB-C, iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve HDMI bağlantı seçenekleri yer alıyor.

Tasarım ve donanımın dışında Pavilion AIO’da yer alan Bang & Olufsen hoparlörler kullanıcılara yüksek kaliteli bir ses performansı sunuyor. Pavilion AIO’ın üst tarafına kullanıcıların görüntülü görüşmesini sağlayan bir kamera da yer alıyor.

HP Pavilion AIO, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bilgisayarın ülkemize geleceği tutar ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.