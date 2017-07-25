Hoşçakal Microsoft Paint

Windows’un efsaneye dönüşen resim uygulaması Paint tarihin tozlu raflarına kalkıyor.

32 yılda Windows sürümlerinin vazgeçilmezi haline gelen Paint isimli resim düzenleme uygulaması Paint, yakın zamanda kaldırılacak. Microsoft’un yoluna Paint 3D ile devam etmesi bekleniyor.

1985 yılında kullanıcıyla buluşan Paint uygulaması, hızlı ve kolay bir şekilde resim düzenlemek için güzel alternatif olarak kullanılıyordu. Günümüzde Paint’e rakip olabilecek kalitede bir uygulamanın henüz geliştirilmediği düşünülüyor. Ancak Microsoft, yoluna Paint 3D ile devam etmek istiyor. Bu yüzden Paint uygulamasının geliştirilmesi durduruldu ve kısa zamanda bütün Windows sürümlerinde kullanım dışı bırakılacak.

Paint gibi bazı uzun zamandır kullanılan uygulamaların Fall Creators Update ile kaldırılacak. Geliştirilmesi durdurulan bazı uygulamalar ise daha sonra gelecek güncellemelerle kaldırılacak.