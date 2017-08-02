HomePod’un teknik özellikleri belli oldu

Apple’ın WWDC konferansında tanıttığı HomePod isimli hoparlörüne ait teknik özellikler ortaya çıktı.

Amazon Echo ve Google Home’a rakip olarak Apple tarafından tanıtılan HomePod, tantıldığı günden beri olumlu ve olumsuz yorumlar aldı. Henüz satışa sunulmayan HomePod’un teknik özellikleri ise sızdırıldı.

Siri entegrasyonuyla kullanıcıların evinde akıllı asistan desteği verecek olan HomePod ile ilgili Avery Magnotti (@citrusui) isimli Twitter kullanıcısı, A8 işlemcisi kullanılacağını ve 1 GB RAM ile pazarda bulunan rakiplerine göre daha güçlü bir donanıma sahip olacağını iddia etti.

Elde edilen sızıntıya göre HomePod’un üst tarafında bulunan ekran, 38 mm’lik Apple Watch ile aynı boyutta ve 277×340 piksel çözünürlüğünde olacak.

Aralık ayında 350 dolar etiket fiyatıyla satışa sunulacak olan HomePod, büyük ihtimalle Türkçe desteği ile birlikte ülkemizde de 2018 yılı içinde satışa çıkacak.