HomePod’da Face ID yer alabilir

Apple’ın WWDC etkinliğinde tanıttığı HomePod isimli akıllı hoparlörü hakkında ilginç iddia bir yer alıyor.

Apple ile birlikte çalışan ürün tedarikçileri arasında bulunan Inventec Appliances’ın başkanı David Ho, gazetecilere mühendislerin sesi tanımasının yanında yüz ve görüntü tanıma özelliğine sahip akıllı hoparlörler tasarlandığını belirtti. Ho, yapay zeka özelliklerinin hem kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını hem de cihazların daha kullanılır hale geleceğinin de altını çizdi.

HomePod’da yüz tanıma özelliğinin yer alması halinde sensörlerin algıladığı kişi doğrultusunda otomatik ayarlar gerçekleştirebilecek. Apple 24 Kasım’da satışa sunacağı iPhone X’in ardından HomePod’da da Face ID teknolojisini entegre etmesiyle piyasaya sürülecek diğer cihazlara da yaygınlaştıracağı bekleniyor.