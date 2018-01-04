HomePod haberleri podcast olarak aktaracak

Apple’ın pek yakında satışa sunacağı akıllı hoparlörü, Siri aracılığıyla podcast oynatma ayrıcalığı da sunacak.

HomePod’un öncelikli özellikleri arasında bulunan ses kalitesi sayesinde podcast oynatması için kullanıcıların Siri’ye “Hey Siri, haberlerde ne var ?” sorusunu yöneltmesi yeterli olacak. Apple’ın bugün geliştiricilere sunduğu iOS 11.2.5 beta sürümünde bulunan bu özelliğin iOS ile çalışan iPhone ve iPad’lerde de kullanılması bekleniyor.

Ancak bu özelliğin geliştirilmesinde HomePod aracılığıyla haberler erişme olduğunu öngörmek pek de yanlış görünmüyor. Siri, ABD’de haber talep eden iOS kullanıcılarına The Washington Post, Fox News, NPR ve CNN gibi haber kuruluşlarından podcast’ler sunacak. Siri, ana ekran tuşu üzerinden aktif hale getirildiğinde kullanıcılara Apple Haberler ve Safari üzerinden edinilen haber başlıklarını gösteriyor.

Apple’ın HomePod’u piyasaya sürmeden önce gelecek güncellemeleriyle yeni özellikler dahil etmesi bekleniyor.