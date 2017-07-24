Hololens 2’de yapay zeka bulunacak

Yapay zekaya sahip cihaz rekabetinde Microsoft çıtayı yükseltmek istiyor.

Microsoft, yeni nesil Hololens’te kendi ürettiği yapay zeka çipinin bulunacağını açıkladı. Microsoft, bu çiple Hololens’te edinilen görsel dataların kısa sürede analiz edileceğini söyledi. Hololens 2’nin daha hızlı performans sergileyeceğini söyleyen cihazların olabildiği kadar bağlı kalmasını sağlayacağını söyledi.

Microsoft, bunlar sayesinde daha kullanıcı dostu ve sürekli internet bağlantısına gerek olmayacağını ve kullanıcı datalarının daha güvenli olacağını söyledi. Bu tür bir cihazda yapay zekanın iki çeşidi kullanılır. Birinde fazla işlem gücü gerektirmeyen ağlar kuran bir yapay zeka; diğerinde ise ARM ve Qualcomm gibi özel yapay zeka işlemciler ve yazılımlar üretmektir.

Mobil aygıtlar için yapay zeka işlemcileri oluşturmak için yapılan çekişme, sunucular için özel yapay zeka yongaları oluşturmak için de gerçekleşiyor. Intel, Nvidia, Google ve Microsoft bu alanda kendi projeleri üzerinde çalışıyorlar.

HoloLens 2’nin kesin bir çıkış tarihi bulunmamakla birlikte 2019 yılında tüketiciye sunulması bekleniyor.