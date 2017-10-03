Hasselblad’dan hava fotoğrafçıları için A6D-100c’yi tanıttı

Her profesyonel fotoğrafçının hayallerini süsleyen fotoğraf makineleri üretmesiyle tanınan Hasselblad, yeni fotoğraf makinesi A6D-100c’yi tanıttı.

Üzerinden neredeyse iki sene geçen ASD’nin başarısının ardından geliştirilen A6D-100c, hava fotoğrafçılığıyla profesyonel anlamda ilgilenen kullanıcıları hedef alıyor. 100 megapiksel sensörüyle dikkat çeken A6D-100c, fotoğrafları 11.600 x 8.700 piksel çözünürlüğünde çekilebiliyor. 30 FPS 4K ve Full HD video kayıt yapabilen A6D-100c 16 bit renk ve 15 durak dinamik aralık desteği de barındırıyor.

12.800’e kadar artırılabilen ISO hassasiyetiyle A6D-100c, 128 GB’lık bir hafıza kartında 576 kare çekim barındırabiliyor. Hava fotoğrafçıları A6D-100c ile Hasselblad’ın HC ve HCD adı altında sunulan lenslerini uyumlu olarak kullanabilecek.

100 megapiksellik sensörüyle fark yaratan Hasselblad A6D-100c’nin satış fiyatı 32.995 dolar olarak belirlendi.