Hasselblad H6D-400c MS tanıtıldı

Orta format fotoğraf makinesi denildiğinde akla ilk gelen Hasselblad H6D-400c MS isimli yeni modelini duyurdu.

H6D-100c MS modeli üzerine tanıtılan bu model, çoklu çekim üzerine kuruluyor. 100 megapiksellik CMOS sensörünün hareket ettirilmesiyle altı pozu tek bir kare haline dönüştürebilen H6D-400c MS, bunun sonucunda 23200×17400 piksel fotoğraf çıkarabiliyor. 400 megapiksel çözünürlüğe denk gelen bu fotoğrafların boyutu yaklaşık 2.3 GB olarak dikkat çekiyor. Çekilen görüntüleri USB 3.0 üzerinden bilgisayarlara aktarabilen H6D-400c MS, akıllı telefona benzeyen arayüzü sayesinde pratik bir şekilde kontrol edilebiliyor. Wi-Fi desteğine de barındıran kamerada, ayrıca çift hafıza kart desteği de bulunuyor.

Eskiyen sanat eserlerinin dijitale geçmesine konusunda destek verecek olan H6D-400c MS, ufak boyutlardaki canlıların detaylarının da çekilmesini sağlıyor. Hasselblad, H6D-400c MS’ın Mart ayından itibaren 48.000 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağını açıkladı.

Hasselblad’ın H6D-400c MS için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.