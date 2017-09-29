GoPro’nun yeni nesil ürünleri tanıtıldı

Aksiyon kameraları üreticisi GoPro’nun geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlikte iki farklı cihazı tanıtıldı.

Etkinlikte ilk olarak GoPro Hero 6 Black isimli yeni aksiyon kamerası duyuruldu. Daha önce sızdırılan haberlerde olduğu gibi 60 FPS 4K çözünürlüğünde çekim yapabiliyor. Daha önce piyasaya sürülen pek çok kameranın Ultra HD video çekimi yapabilmesine karşın, Canon 5D Mark IV gibi üst düzey aynasız DSLR makinelerin 30 FPS 4K çekim yaptığı düşünüldüğünde Hero 6 Black bir adım öne çıkıyor. Ayrıca süper ağır çekim yapmak isteyen kullanıcılar için 240 FPS 1080p video kayıt opsiyonu da bulunuyor.

Hero 6 Black’te GoPro tarafından üretilen GPI görüntü işlemcisi aracılığıyla daha kaliteli görüntü, daha geniş dinamik aralık, daha iyi düşük ışık performansı ve yeni bir dijital yakınlaştırma özellikleri bulunuyor. Piyasaya sürülen GoPro modellerine kıyasla daha sağlam bir gövde ile gelen GoPro Hero 6 Black, 10 metre su derinliğine kadar kullanılıyor.

Etkinlikte GoPro Hero 6 Black’in ardından suya dayanıklı 360 derece kamerası GoPro Fusion duyuruldu. Monte edilebilir ve 5 metre su derinliğinin altında kalabilen GoPro Fusion’da bulunan 18 megapiksel çözünürlüğündeki dairesel kamera ile 30 FPS 5.2 K, 60 FPS 3K ve 60 FPS 360 dereceli çekimler gerçekleşebiliyor.

GoPro Fusion’ın sanal gerçeklik deneyimi için 360 dereceli çekimler yapabilmesinin yanında iki boyutlu çekimler de gerçekleşebiliyor. 360 dereceli çekim yapmasının yanında GoPro Fusion’da yer alan mikrofonlar ile sesler de kaliteli bir şekilde kayıta dahil oluyor. Wi-Fi ve Bluetooth desteği bulunan GoPro Fusion’ın 10 farklı dilde sesle kontrol yapabiliyor

GoPro Hero 6 Black’in satış fiyatı ise 499 dolar olarak belirlendi. Kasım ayında satışa sunulacak GoPro Fusion ise 699 dolar ile satışa sunulacak.