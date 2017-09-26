GoPro Hero 6 Black’in tanıtım tarihi belli oldu

GoPro, yeni nesil aksiyon kamerası için bir basın davetiyesi paylaştı.

28 Eylül Perşembe günü San Francisco’da gerçekleşecek olan etkinlikte nelerin tanıtılacağı belirsizliğini koruyor olsa da, Hero 6 Black’in etkinlikte tanıtılması bekleniyor. GoPro CEO’su Nick Woodman’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik TSİ 19.00’da gerçekleşecek.

499 dolarlık yurt dışı satış fiyatıyla geleceği düşünülen Hero 6 Black’in etkinlik günüyle eş zamanlı olarak satışa sunulması bekleniyor. Kameranın daha önce çeşitli mağazalara gönderildiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Etkinlikte GoPro Hero 6 Black ile birlikte GoPro’nun 360 derece kamerası Fusion ve drone’u Karma’nın güncellenmiş sürümünün de tanıtılması bekleniyor.

Tasarım olarak Hero 6 Black ile Hero 5 Black arasında gözle görülür bir farklı bulunması beklenmiyor. İki kamera arasında daha çok donanım bakımından farklılıklar bulunacak. Saniyede 60 FPS 4K video çekimi ve 240 FPS 1080p video çekimi GoPro Hero 6 Black’in öne çıkan özellikleri olacak. Bunlarla birlikte Hero 6 Black’te işlemlerin iki kat daha hızlı ve çekilen görüntülerin de çabuk aktarılması tahmin ediliyor.

Bu özelliklerin yanında iyileştirilmiş optik imaj sabitleme ve düşük ışık performansında da yeniliklerin yer alacak gibi görünüyor. Kameranın daha iyi performans göstermesini için GoPro tarafından geliştirilen GP1 isimli yeni bir işlemci bulunacak.

GoPro’nun Perşembe günü tanıtacaklarını size en kısa sürede aktaracağız.