GoPro Hero 6 Black ile ilgili yeni detaylar belli oldu

Aksiyon kameraları denilince akla ilk gelen şirketler arasında bulunan GoPro’nun pek yakında satışa sunacağı Hero 6 Black modelinin yeni detayları ortaya çıktı.

Kanada’da bulunan Best Buy mağazasında çekilen görüntüde Hero 6 Black’in tasarımı ve özellikleri hakkında ilk bilgiler görünüyor. Geçtiğimiz sene tanıtılan Hero 5 Black modeliyle benzer bir tasarım ile gelen Hero 6 Black modelinde dikkat çeken özellik olarak 4K çözünürlüğünde 60 FPS video kayıt özelliği bulunuyor.

12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile Hero 6 Black, 10 metreye kadar suya dayanıklı da olacak. Full HD çözünürlük ile 240 FPS video kayıt yapılabilmesiyle yüksek çözünürlüklü ağır çekim yapabilmesini de sağlıyor. Bu özelliklerin dışında Hero 5 Black ile benzer özellikler ile gelen Hero 6 Black’in 499 dolar ile satışa sunulması bekleniyor.