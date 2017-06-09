GoPro Fusion tanıtıldı

Ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro, hepsi bir arada sanal gerçeklik kamerası Fusion’ı tanıttı.

GoPro, Nisan ayında herkesi şaşırtarak 5.2K çözünürlüklü video ve fotoğraf çekimi yapabilen yeni kamerası duyurdu. Kamerada bulunan “OverCapture” adlı özellik ile normal videoyu küresel çekim ile yapılmasını sağlayacak.

GoPro, sponsoru olduğu Mountain Games’te sergildiği Fusion hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. 360 derece çekim yapabilmesi önünde ve arkasında birer kamera sensörü bulunacak.

Fusion’da ayrıca kameranın hangi modda olduğunu gösteren küçük bir LCD ekran bulunacak.Bunun dışında her GoPro aksiyon kamerasında bulunan güç tuşu da bulunacak.

Mounatin Games’te inceleme fırsatı bulanlardan büyük beğeni toplamasına karşın GoPro yetkilileri Fusion modelinin çıkış tarihi ve fiyat bilgisi vermekten kaçındı.