Google’ın yeni otonom aracı tanıtıldı

Google’ın otonom otomobil şirketi Waymo kendi kendine gidebilen Fiat Chrysler Minivan modelini görücüye çıkardı.

Bir süre önce Google şirketler grubunun çatısı Alphabet adı ile isimlendirilmiş ve Google dahil olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketler bu grup çatısı altında yeniden organize edilmişlerdi. Google’ın uzun süredir otonom araçlar üzerinde çalışan şirketi Waymo’nun CEO’su John Krafcik geçtiğimiz günlerde bir blog yazısı yayınlayarak Mayıs 2017 tarihinden bu yana Fiat Chrysler ile birlikte üzerinde çalıştıkları otonom minivan aracın görsellerini paylaştı.

Chrysler Pacifica Hybrid modelinin değiştirilmiş bir versiyonu olan bu otonom araçtan şu anda 100 tane üretilmiş durumda ve Google bu araçları 2017 yılı boyunca yollarda test edecek.

Üzerindeki üç boyutlu alıcısı ile bir polis arabasını andıran otomobil sadece donanımsal değil çok gelişmiş yazılımsal özellikleri ile dikkat çekiyor. Waymo bu aracı her ne kadar sokakalara yeni çıkartarak test edecek olsa da aslında uzun süredir Austin, Texas ve Phoenix gibi şehirlerde diğer otonom araçlarını test etmeye devam ediyordu. Waymo minivan tarzı bir otomobili otonom hale getirerek her türlü aile, grup ve iş amaçlı hizmetler için bu araçların kullanılmasını hedefliyor. Özellikle bu tip bir araç otonom taksilerin kullanılması ve yaygınlaşması için çekici bir alternatif olabilir.

Bu tarz bir aracı Türkiye yollarında ne zaman göreceğimizi şimdiden kestirmek güç ancak gelecek on yıllar içinde artık kimsenin ehliyete ihtiyacı kalmayabilir.