Google’dan yeni Street View hamlesi

Google’ın yeni çözümü Street View’a fotoğraf yüklenmesine yardımcı olacak.

360 dereceli kamerası olanlar için bile Street View’a fotoğraf yüklemek büyük bir zorluk olabilir. Her birkaç metrede bir fotoğraf çekilmesi için durmak gerekiyor ve ardından fotoğraf makinesinden gönderilen fotoğrafın tam doğru coğrafi noktası ile internete yüklemek gibi sorunlar bulunuyor. Google, bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyor. Google, donanım ortaklarıyla, çekimleri ne kadar kolaylıkla yapabileceğinize bağlı olarak 360 derecelik kameraları Street View ile uyumlu olarak onaylayan bir yapı üstünde çalışıyor.

Street View’a uyumlu mobil cihazlar, hiçbir uygulamaya gerek kalmadan doğrudan bir uygulamayla çekilen fotoğrafları göndermeyi mümkün kılacak. 2017’de 20 sertifikalı kamera gelecek. Hepsinde aynı sertifikalara sahip olmasa da markadan markaya değişiklik gösterecek.

Muhtemelen bu gelişme 360 derecelik bir fotoğraf ve video devrimini tetiklemeyecek, ancak her küçük adımın Google’ın uzun vadeli hedeflerine yardımcı olacağı bir gerçek ve Google bu adımı ile dünyanın sanal bir kopyasını çıkartmak istiyor.