Google’dan iOS’da yapılan aramalarda yenilik

Google, iOS ile yapılan aramalarda film, müzik ve TV programlarını da görüntülüyor.

iPhone’da film, müzik ve TV gibi içeriği bulmak kolaylaşıyor. Google, yaptığı duyuruda iOS’li cihazların arama uygulamasına getirdiği güncelleme ile kullanıcıların, yayın yapan televizyon programları, filmler ve şarkıları bulmasını sağlayacak. Arama sonuçlarında artık iTunes, Hulu, Amazon Video, Google Play, YouTube ve Spotify gibi kaynaklrdan sonuçlar gösterilecek ve bu servislere yönlendirmeler yapılacak.

Daha önce Android işletim sistemli cihazlar ve masaüstü bilgisayarlarda sağlanan bu hizmet ile aranan içeriği sunan uygulamanın ikonunu görüntüleniyor. Örneğin Zootopia arandığında görüntüler ve film değerlendirmelerinin altında şimdi bu içeriğin yayınlandığı Netflix, Hulu ve diğer yayın platformlara ait uygulamaların ikonu görüntüleniyor. Aynı durum müzik içerikleri için de geçerli. Bir parça veya sanatçı arandığında sonuçların altında Apple Music, Spotify, Pandora gibi müzik servislerine erişim sağlanıyor. Sonuçlarda ayrıca içeriğin satış ve kiralama fiyatı da görüntüleniyor.

Bu büyük bir gelişme değil ama kullanıcılara yardımcı olacak bir yenilik sunuyor. Mobil kültürde, internette gezinirken uygulamalara geçmeyi sağlayan bu yeni özellik, içeriğin bulunduğu hizmet ne olursa olsun, kullanıcıların aradıklarına daha verimli ulaşmasına yardımcı olacak.