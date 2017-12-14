Google’dan eski telefon ve tablet sahiplerine güzel sürpriz

Arama motoru deyince akla ilk gelen isimler arasında yer alan Google, yapay zeka destekli dijital asistanı Google Assistant’ı şaşırtıcı bir şekilde eski Android telefon ve tabletlere de sundu.

Daha önce Android tabletlere hiç gelmeyeceği bahsedilen Google Assistant, Android 7.0 ve 6.0 işletim sistemleriyle çalışan tabletlerin de kullanımına sunulacak. Google, bu hamlesiyle kullanıcı kitlesini genişletirken, telefonlara da aynı stratejiyi uygulayacak.

Şimdilik en düşük Android 6.0 işletim sistemleriyle çalışan akıllı telefonlarla uyumlu olan Google Assistant’ın pek yakında Android 5.0 kullanıcılarıyla da buluşacak. Tablet ve telefonlar arasında yapılan listeler için senkronizasyon sunulacak olan Google Assistant’ın bu sayede geniş yetenekler de sunacak.

Şimdilik yalnızca ABD’de bulunan kullanıcılara özel olarak sunulan bu özelliğin ülkemize ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor. Şimdiye kadar Türkçe ve Türkiye desteği eklenmeyen Google Assistant’ın üzerinde yapılan test sonuçlarına göre rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor.