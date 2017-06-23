Google, YouTube’a yeni bir video formatı getirdi

Google, popüler video servisine 360 dereceli video formatına alternatif olarak yeni sanal gerçeklik özelliği sunan 180 dereceli video formatını getirdi.

Son birkaç yıldır sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden video izlemek giderek popüler hale geliyor. Bununla birlikte, birçok içerik oluşturucusu ve bazı VR başlık seti sahipleri, hala sanal gerçeklik gözlükleri için özel olarak yapılmış 360 dereceli klipleri üretmeye alışma aşamasındalar.

YouTube, 180 dereceli sanal gerçeklik videolarıyla, geleneksel videolar ve VR odaklı 360 derece içerikler arasında bir tür ara format duyurdu. Yeni format VR180 olarak adlandırılıyor ve tahmin edildiği gibi, kullanıcılara normal videolardan daha etkileyici bir video izleme deneyimi sunmak için tasarlandı ancak 360 derece izlenebilen filmler kadar zor ya da ezici görünmüyor.

Yeni video biçimini blog sayfası üzerinden duyuran Google, VR180 videoların akıllı telefon veya bilgisayarda yüksek çözünürlüklü içerikleri normal bir şekilde görüneceğini ve bütün sahneyi görmek için bir telefonu hareket ettirmeye gerek olmadığını belirtti. Bununla birlikte, bir sanal gerçeklik gözlüğüyle görüntülendiğinde, aynı klip 180 derecelik bir videoya dönüşüyorr. Video, gözlük aracılığıyla görüntülendiğinde 3D olarak da görünüyor.

Yeni VR180 formatındaki videolar canlı yayını da destekleyecek.

VR180 video formatı Google’ın Cardboard ve Daydream platformlarının yanı sıra Sony’nin PlayStation VR cihazında yer alan YouTube uygulamasında desteklenecek. Google ayrıca, Lenovo, LG ve YI gibi firmalarla, yeni video formatını destekleyen videolar çekmek üzere üretilen kameraları piyasa sürmesine yardımcı olmak için birlikte çalıştığını da açıkladı. Bu kameralar kış aylarında satışa sunulacak. Fiyatlandırma hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor, ancak Google standart kameralarla aynı değere sahip olmaları gerektiğini söyledi.