Google YouTube Remix ile makûs talihini değiştirmek istiyor

Google, YouTube Remix ile popüler müzik servisleri Apple Music ve Spotify’a rakip olabilecek bir servis sunmayı hedefliyor.

Google’ın bu konuda hazırlık yaptığı daha önce yaz aylarında da ortaya atılmıştı. YouTube’un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, bu konu ile ilgili olarak YouTube Red ile Google Play Music’İ birleştirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Yeni gelecek platformda müzik ile birlikte video içerikleri de yer alacak. YouTube, bu sayede yıllardır farklı isimlerle kullanıma sunulan çevrimiçi abonelik sistemini çözüme ulaştırmayı hedefliyor.

YouTube’un bu servisi hayata geçirebilmesi için üç büyük müzik yayıncısından ikisiyle anlaşma imzalaması gerekiyor. Warner Music Group ile anlaşıldığı, Sony Music Entertainment ve Universal Music Group ile görüşmelerin devam edildiği belirtildi. YouTube, uzun zamandır müzik endüstrisi tarafından plak şirketleri ve müzisyenlere standardın altında telif ücreti ödemesiyle suçlanıyor. YouTube’da en fazla izlenen videoların müzik videosu olmasıyla birlikte YouTube’un bu konuda gerekli sertliği göstermemesi nedeniyle tepki çekti.

Google Play Müzik, YouTube Music Key ve YouTube Red gibi servislerle umduğunu bulamayan Google’ın YouTube Remix ile neler başaracağını hep birlikte göreceğiz.