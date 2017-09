Google, Snapchat ile birlikte bir yarışma düzenliyor

Google ve Snapchat gençlerin bilgisayar bilimleriyle ilgilenmesi için birlikte çalışıyor.

Google’ın Made with Code isimli girişimi için gerçekleşen yarışmada, 13-18 yaş aralığındaki gençler Google’ın Blocky isimli kodlama sistemi ile Snapchat’e bir coğrafi filtre geliştirecek. Yarışmada ödül almaya hak kazanan adaylar, New Orleans’ta gerçekleşecek olan TEDWomen konferansına katılma fırsatını elde edecek. Bununla birlikte, Google ve Snapchat mühendisleri gençlere “Lens” adını taşıyan artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturmaları için özel oturumlar gerçekleştirecek. Lens yarışmasının beş finalisti, bir konferansta değerlendirilecek ve kazanan filtre Snapchat uygulamasına entegre edilecek. Kazanan yarışmacı Los Angeles’ta bulunan Snap Inc. ve Google ofislerini gezme imkanına sahip olacak.

Google’dan Elizabeth Reid, Snapchat ile düzenledikleri yarışmayla ilgili olarak bu yarışma ile gençlerin Snapchat gibi beğendiği uygulamaların temelinde kodların bulunduğunu öğreneceğini ve şimdi sıranın aktif bir şekilde Snapchat kullanan gençlerin kodlamayı öğrenmesine geldiğini söyledi.

Google ve Snapchat tarafından düzenlenen #MyFutureMe isimli yarışmada Google CFO’su Ruth Porat, Snap CEO’su Evan Spiegel, aktivist Malala Yousafzai ve NASA astronotu Dr. Yvonne Cagle, yarışmanın jüriliğini yapacak. 8 Ekim tarihine kadar başvuru yapılabilen yarışmanın finalistleri 16 Ekim tarihinde duyurulacak.