Google Maps iPhone X için uyumlu hale getirildi

Apple’ın 3 Kasım’dan itibaren dünyanın belirli ülkelerinde satışa sunduğu iPhone X ile uyumlu uygulama sayısı sürekli olarak artış gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de de satışa sunulan iPhone X için geliştirilen uygulamaların arasına katılan Google Maps de katıldı. iPhone X, gelen güncellemeyle daha şık bir görünüme sahip olacak. Ancak Google’ın uygulamayı iPhone X’un ekran tasarımına uyumlu bir hale getirmesi gerektiği çok açık bir şekilde göze çarpıyor.

Google’ın Google Maps için yayınladığı güncelleme için acele etmemesine karşın uygulamada yer alan temel arayüz unsurlarının dahil edilmemiş olması dikkat çekiyor. Bu yüzden uygulamanın arama çubuğu eski sürüme kıyasla daha yukarıda kalmasına ve sol tarafından açılan hamburger menüsüne tek elle kullanırken erişilmesini güçleştiriyor.

iPhone X sahipleri, Google Maps uygulamasını AppStore üzerinden indirebilirler.