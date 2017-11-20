Google Lens Pixel’lere Gelmeye Başladı

Google’ın Google Lens isimli yapay zekaya sahip olan kamera uygulaması Pixel ve Pixel 2 serisi akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandı.

Google’ın I/O 2017 konferansında duyurduğu Google Lens Pixel isimli uygulaması tek yakında bütün Pixel kullanıcılarına ulaştırılacak. Ekim ayında ortaya çıkarıldığı gibi kademe kademe dağıtılımı sürdürülen uygulama, şimdilik Android 8.1 geliştirici sürümünü deneyenler tarafından kullanılabiliniyor.

Google Lens uygulaması, Google Fotoğraflar’da yer alan objektif işaretine dokunduktan sonra aktif hale getiriliyor. Bu işlemin ardından kullanıcılar telefon ile çekilen görüntülerin analizi yapılıyor. Örnek vermek gerekirse çekilen bir fotoğrafta bir telefon numarası bulunuyorsa, kullanıcılara o numarayla ilgili bir şey yapılıp yapılmayacağı soruluyor.

Google Lens, Google Assistant’ın içine entegre edilecek ve daha akıllı bir kullanım deneyimi sunulmasını sağlayacak.