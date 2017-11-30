Google kullanıcıların tükettiği hücresel veriyi görmesini sağlayan uygulamayı yayınladı

Google, Android cihazlar kullanıcılarının uygulamalarında internet paketinizi ne kadar harcadığını anlık olarak görüp buna göre düzenleyebilmesini sağlayan Datally uygulamasını Google Play Store’da yayınladı.

Kullanıcılar, Datally uygulamasıyla Android ile çalışan telefonlarının internet bağlantılarına daha hakim olabilecek. Şık olduğu kadar basit arayüz ile gelen uygulama ile kullanıcılar internet verilerinin nereye gittiğini ve hangi uygulamaların internet paketinizi daha fazla tükettiğini anında görebilecek, bu sayede uygulamaların tüketebileceği büyüklüğü belirleyebilecek. Ayrıca arka planda tüketilen bütün internet verilerinin kapatılması da Datally’nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Uzun zamandır Android ile çalışan akıllı telefon kullanıcıları için, Datally heyecan verici bir uygulama olarak görünmese de internetteki veri akışının kontrolü daha basit bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Google tarafından geliştirilen bağımsız bir uygulama olmasıyla kullanıcıların dikkatini çekmesi bekleniyor.

Kullanıcılar, arka planda çalışan verileri tamamen kapattığında herhangi bir hücresel veri bağlantısı bulunmayacağı için herhangi bir uygulama gelmeyeceğini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Cihazın hücresel verisi açık olsa bile bu özellik aktif hale getirildiği için yine de herhangi bir uygulamadan bildirim alamayacağını bilerek hareket etmesi gerekiyor.

Google tarafından yayınlanan Datally’nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.