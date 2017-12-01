Google Home Max’ın satışa sunulma tarihi kesinleşti

Akıllı hoparlör sektörünün öne çıkan isimleri arasında yer alan Google, bu pazardaki rakiplerine karşı geliştirdiği Google Home Max kısa süre içinde satışa sunulacak.

Google; Apple,Microsoft ve Xiaomi gibi tanınmış teknolojileri devlerinin akıllı hoparlör piyasasına giriş yapmasının ardından ürün sayısını arttırmaya karar vermişti. Daha önce piyasaya sürdüğü Google Home ve Google Home Mini modelleriyle dikkat çeken bir pazar payı elde eden Google’ın yeni hoparlörü Google Home Max’ın raflardaki yerini almasına kısa bir süre kaldı.

Google’ın Ekim ayında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Google Home Max’ın ne zaman satışa sunulacağı hakkında net bir bilgi vermekten kaçınsa da 2018’den önce satışa sunulacağının altını çizmişti. Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın Google’ın online mağazazası ve BestBuy’da 11 Aralık tarihinde satışa sunulacak gibi görünüyor.

Google Home Max şimdilik yalnızca listelenmiş olarak görünüyor ve “geldiğinde bildir” seçeceği bulunuyor. Google Home Max’ın satış fiyatı belirsizliğini koruyor. Ancak Google Home Max’ın 399 dolar ile satışa sunulacağı bekleniyor.