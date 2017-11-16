Google Haritalar’da bulunan mekanlar daha kolay ayırt edilebilir

Google Haritalar’a gelen son güncellemede kullanıcıları görsel açıdan memnun edici yenilikler yer alıyor.

Google Haritalar’da bulunan sürüş, navigasyon, toplu taşıma ve keşif haritalarını güncellemesiyle mekanların önemli bilgileri daha açık bir şekilde gösterilecek. Örnek vermek gerekirse kullanıcılar, sürüş modunu kullanıyorken yakınında bulunan benzin istasyonlarını daha net bir şekilde görebilecek.

Google Haritaların renk şemasında yapılan değişiklik ile ibadethane,müze ve hastane noktalar daha ayırt edilebilir hale gelecek. Mevcut haritalar uygulamasında her noktanın mavi renkle gösterildiği hesaba katıldığında kullanıcılara son faydalı olarak değerlendirilebilir.

Google Haritalar’da yeme içme yerleri turuncu, mağazalar mavi, hastane ve tıp merkezi pembe, eplence mekanları turkuaz, toplu taşıma noktaları açık mavi,dışarıdaki mekanlar yeşil, hizmetler mor ve sivil hizmetler gri renkle gösterilecek.

Kullanıcılar, yoldayken kapalı yollar, bakım çalışmaları ve trafik kazalarını da ikonlar halinde görebilecek.