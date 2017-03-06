Google, Gboard için beta programı yayınladı

Google’ın akıllı klavye uygulamasıyla yakında yazmış olduğunuz kelimeleri çevirebileceksiniz.

Google Gboard’un yayınlanan ilk güncelleme ile ilgi çekici yeni özellikleri şimdiden görünmeye başladı. G butonuna dokunduğunuzda ön tarafta yeni bir çeviri ikonu göreceksiniz. Bu ikon aracılığıyla yazmış olduğunuz kelime ya da cümleyi istediğiniz herhangi bir dile çevirebileceksiniz. Ama Google, çevirilmrsini sitediğiniz içeriklerin deşifre edilmek üzere internet üzerinden Google’a iletileceği konusunda sizi uyarıyor.

Ayrıca Gboard’da daha önce bulunan özelleştirme özelliği yenilenmiş olarak karşınıza çıkacak. Bununla birlikte küçük değişiklikler de bulunacak. Dikte arayüzü klavyenin tamamında yer almayacak. Kelime tahmini seçenekleri arasına emojiler vde eklenecek ve kelime kutusunda da görsel değişiklikler de yer alacak.

Yeni Gboard’ın betasını resmi test etmek isteyenler Play Store üzerinden kayıt olabilirler. Ayrıca Google imzalı APK Mirror’u da alternatif olarak kullanabilirsiniz.