Google Fotoğraflar’a yeni özellikler geliyor

Google Fotoğraflar’a gelen güncellemeyle kullanıcılara güzellikler sunuyor.

Google iki yıl önce gerçekleştirdiği I/O etkinliğinde Fotoğraflar platformunu kullanıma sunmuştu. Google Fotoğraflar’a yeni gelen güncellemede “Sharing” olarak adlandırılan bu özellik bulunuyor. Bu özellik ile uygulamanın sağ alt kısmında yer alacak. Burada yer alan yüz tarama özelliği aracılığıyla paylaşılan fotoğraf ve albümlere ek olarak paylaşılabilecek fotoğraflar ve albümler hakkında kullanıcılara önerilerde bulunuyor.

Uygulamada yer alan bir başka özellik olan Shared Libraries’te ise birden çok kişinin erişebileceği bir albüm oluşturulmasını mümkün kılıyor. Bu özellikte ayrıca istenmeyen fotoğrafların görülmesini önlemek için albümün belirli zaman aralıklarında gösterebilmesini sağlıyor.

Google Fotoğraflar’ın güncellenmiş sürümü bütün iOS, Android ve Web kullanıcılarına önümüzdeki haftaya kadar erişmesi bekleniyor.