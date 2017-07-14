Google Earth, sosyal yetenekler kazanıyor

Bir dönem Google’ın sevilen uygulamaları arasında yer alan Google Earth’te kullanıcılar fotoğraf ve videolarını Google Earth’e yükleyebilecek.

Kullanıcıların oturduğu mahalleye, yaşadığı yerin büyüklüğüne bakmak için kullandığı Google Earth uygulamasına gelecek yeni özellik, Google Earth yöneticisi Rebecca Moore tarafından onaylandı. Moore, yeni gelecek özelliklerin dünya genelinde kullanılması için iki ya da üç yıl bulunduğunu da belirtti.

Kullanıcılar, daha gerçekleştirdiği etkinliklere dair yer alan güzel anıların ve sevdiği yerlerin fotoğraflarını da Google Earth’e ekleyebilecek. Kullanıcıların paylaştığı görseller, tüm kullanıcılara veya sadece kendisine özel olacak şekilde saklanacak. Snapchat ve Instagram’ın aksine Google Earth’e eklenen içerikler sonsuza dek saklanacak. Böylece sevdiği anıları Google Earth üzerinden görebilecek.

Google, çoğu sosyal medya uygulamasında yer alan hikaye özelliğini Google Earth üzerinden sunacak. Rebecca Moore, bu girişim hakkında bütçe bilgisi vermezken, Google’ın bu kar ve reklam amacıyla yapmadığını söyledi.