Google, Earth servislerini VR deneyimiyle genişletiyor

Yenilenmiş Google Earth, Chrome ve Android’e yeni lokasyonlar ve VR gözlükler üzerinden arama özelliği sunacak.

Google Maps uygulaması dünyayı dolaşmak için en popüler uygulama olmasına karşın; Google diğer uygulaması Earth’ü de unutmadı. Dünya Günü’nde Google, çok önemli bir güncelleme yayınlayacak.

Geçtiğimiz gün New York’ta gerçekleşen etkinlikte Google, Android ve Chrome için yeni Google Earth’ü tanıtmıştı. İki yıllık çalışma olan Voyager özelliği ile artık kullanıcılar dünyanın önde gelen öykü yazarları ve bilim adamları eşliğinde dünyayı keşfetme ayrıcalığına sahip olacaklar.

Örneğin BBC Earth ile ormanlar üzerinden bir gezi veya Jane Goodall tarafından Gomble Ulusal Parkı’nda şempanzeler hakkında bilgi edinme fırsatı yakalanacak. Google, Voyager’da 50’den fazla sürükleyici hikaye bulunduğunu ve bunların yanına her hafta hikayeler ekleneceğini söyledi. Google sözlerine; Google Earth’e rastgele olarak seçilen 20.000 yerin anlatılacağı “Kendimi Şanslı Hissediyorum” tuşunun ilave edidiğini de ekledi. Bir bilgi kartına gelindiğinde o yerin tarihi ve gerçekleri hakkında bilgi verilecek.

Google Earth’e 3 Boyutlu ve VR geliştirmeleri de eklenecek. Daydream desteği bulunmamasına karşın, kullanıcılar HTC Vive ve Oculus Rift cihazlarıyla Earth VR üzerinden yeni yerleri daha canlı bir şekilde keşfedebilecek. 3 Boyutlu olarak ise Büyük Kanyon’un etrafından geçerken jeolojik katmanları veya Fransa’daki Loire Vadisi’nde bulunan 500 yıllık Chambord Şatosu’nun görkemli mimarisi gözlemlenebilir.

Yeni Google Earth, bu hafta Chrome tarayıcısından ve Android telefonlarda kullanılabilir olacak. iOS cihazlar ve diğer tarayıcılar için yeni Google Earth, “yakın gelecekte” kullanıma sunulacak.