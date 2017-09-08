Google Drive, önümüzdeki sene PC ve Mac’te kapanıyor

Google tarafından paylaşılan blog paylaşımında Google Drive’ın PC ve Mac’lerde kullanıma kapatılacağını açıkladı.

Google, 11 Aralık’ta PC ve Mac’lerde uygulama üzerinden destek vermeyi sonlandırılacağını ve 12 Mart 2018’de ise tamamen kapatılacağını belirtti. Google Drive kullanıcılarına Ekim ayında veda temalı bildirimler alabilir. Google’ın Google Drive’ı kapatmasının ardından kullanıcıları iki farklı üründen birine yönlendirilmesi bekleniyor.

Bu esnada Google Drive, web ve mobil üzerinden kullanımı sürdürülecek. Verilerini yedeklemek ve dosyalarını bulut üzerinden ulaşmak isteyen kullanıcılar için iki yeni yazılım bulunuyor. Backup and Sync adı verilen yazılım, bütün kullanıcılara Google Drive ve Google Photos Uploader uygulamalarını kapsıyor. Bu uygulama, Google Drive ile aynı fonksiyonları sunuyor.

Google, işletmeler için ise Google Drive Dosya Senkronizasyonu isimli uygulamayı sunuyor. Bu uygulama kullanıcıların yerel sürücüsünde yer açmasını sağlarken, bütün Drive dosyalarına doğrudan bilgisayar üzerinden ulaşmasını sağlıyor. Diğer uygulamalara kıyasla Google Drive Dosya Senkronizasyonu, daha bütünsel bir şekilde kullanılıyor.

Google Drive Dosya Senkronizasyonu ile Backup and Sync isimli uygulamaların arasındaki farklılıklar için aşağıda bulunan fotoğrafa bakabilirsiniz.