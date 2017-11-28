Google Dökümanlar iOS 11 için güncellendi

Google’ın Dökümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar’dan oluşan ofis uygulamalarını iOS 11 ve iPhone X için uyumlu olacak şekilde güncellemeler getirdi.

Gelen güncellemeler ile iPhone X’in ekranını desteklemeye başlarken,iPad’e sürekle bırak görevleri de gerçekleştiriliyor. Apple’ın App Store’da kendisi tarafından geliştirilen metin, slayt ve hesap tablosu uygulamaları Pages, Numbers ve Keynote’un yer almasına karşın iOS cihazları üzerinden Google tarafından ofis uygulamalarını kullanan hatırı sayılır bir kitle de bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Google tarafından geliştirilen ofis uygulamalarının kullanıcıların iOS 11 ile tanıştığı Dosyalar isimle uygulamaya entegre edildiği görüldü. Google’ın iOS ekosistemine uyum sağlamaya çalışırken iPhone X ekranı için Google Maps, Gmail gibi uygulamalarını da uygun hale getirmesi bekleniyor.